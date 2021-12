Lenker durch Windschutzscheibe geschleudert

Der 53-Jährige Innviertler war mit seinem Betonmischwagen gegen 11:20 Uhr auf der Kobernaußerwald Straße Richtung Waldzell unterwegs. In Pöndorf geriet er plötzlich ins Schleudern, kam links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Er wurde durch die Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug in einen Bach geschleudert. Der Mann konnte noch aus dem Bach zur Straße klettern. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.