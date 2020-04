LCAV trägt Trauer: "Alfred war für uns ein Freund"

Er war da und sprang ein, als es dem LCAV, einem der erfolgreichsten Leichtathletikvereine Oberösterreichs, eines Tages nicht mehr so gut ging: der Unternehmer Alfred Jodl. Für den Klub war es eine logische Konsequenz, sich fortan nach seinem großzügigen Sponsor umzubenennen, und fortan liefen die Athleten für den LCAV Jodl-Packaging.

Vergangenen Sonntag ist Alfred Jodl – mitten im Leben stehend, viel zu jung, drei Monate vor seinem 60. Geburtstag, den er am 6. Juli gefeiert hätte – durch eine Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben.

"Wir trauern um unseren Gönner", sagt Fritz Baldinger, zutiefst betroffener langjähriger Trainer beim LCAV. "Seit vielen Jahren stand er unserem Verein treu zur Seite. Mit Alfred Jodl verlieren wir viel mehr als einen Sponsor. Sein herzlicher Zugang, vor allem zu den Nachwuchssportlern, war vorbildhaft, seine Freude am Mitwirken im Verein sichtbar." Alfred Jodl sei für den LCAV immer auch ein Freund gewesen, betont Baldinger. "Ich habe von ihm sehr viel Zuspruch und Anerkennung erhalten. Er war mit vielen unserer jungen Athleten und Athletinnen per Facebook in Kontakt. Für den Verein und für viele tut sich da eine große Wunde auf. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. Wir verbinden unsere Trauer mit großem Respekt und aufrichtiger Dankbarkeit und nehmen Abschied."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at