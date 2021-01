Impfungen gibt es an drei Standorten in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck

Anmeldungen dafür sind am Freitag ab 14 Uhr telefonisch unter der Nummer 0732 / 77 20 78 00 möglich. Zusätzlich wird es ab diesem Zeitpunkt auch im Internet auf www.land-oberoesterreich.gv.at möglich sein, sich online anzumelden.

Die Impfungen selbst finden in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck an drei Standorten statt. Der zentrale Impfstandort für den Bezirk Vöcklabruck ist das Salzkammergut-Klinikum in der Bezirkshauptstadt. Für den Raum Gmunden wird ein Impfstandort im Toskana-Kongresszentrum eingerichtet. Und für die Menschen ab 80 Jahren im Inneren Salzkammergut gibt es ab Dienstag einen Impfstandort im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.