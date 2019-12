Großes Finale beim Schlösser Advent

Zum letzten Mal für das heurige Jahr öffnet der Traunsee Schlösser Advent heute (13 bis 19 Uhr) sowie morgen und Sonntag (jeweils 11 bis 19 Uhr) im Gmundner See- und Landschloss Ort seine Pforten. Viele Besucher aus nah und fern genossen bereits an den vergangenen drei Wochenenden den Besuch des traditionellen Handwerksmarktes mit mehr als 130 Ausstellern sowie Chören und Musikgruppen aus der Region bei den Konzerten in der Schlosskapelle.

"Wir kommen wieder", habe es vielfach aus dem Mund der zahlreichen Besucher geklungen, die zum Teil von weit her angereist seien, erzählt Gustl Viertbauer, einer der Organisatoren des von den OÖNachrichten partnerschaftlich begleiteten Ereignisses, das heuer sein Zehn-Jahre-Jubiläum feiert. "Nicht nur aus allen Bundesländern, sondern auch aus dem Ausland kamen viele Gäste und waren begeistert von der unglaublichen Vielfalt und der Qualität des Schlösser Advents."

Besonderen Anklang bei den Besuchern fanden auch die heuer neu hinzugekommenen Räumlichkeiten des Landschlosses. Neben der Gmundner Keramik und einem Café mit Sitzgelegenheit ist dort jeweils am Samstag und Sonntag (13 bis 18 Uhr) das Christkind im betreuten Kinderbereich mit Bastelstube anzutreffen.

Bläsergruppen des Musikvereins Kirchham lassen in den beiden Schlossinnenhöfen festliche Stimmung aufkommen. In der Schlosskapelle treten täglich um 14 und 16 Uhr Chöre und Volksmusikgruppen aus der Region auf. Dieses Wochenende werden heute die Singgemeinschaft Laakirchen, morgen die Sängerrunde Lindach und am Sonntag der gemischte Chor Altmünster die Zuhörer mit adventlichen Liedern begeistern. An allen drei abschließenden Tagen wird auch Gerhard Prentner auf seiner Steirischen Harmonika aufspielen. Verbindende besinnliche Texte kommen von Edeltraud Wacha und Wilfried Schögl.

Die Eintrittskarten zum Traunsee Schlösser Advent beinhalten die Möglichkeit zur Benutzung eines kostenlosen Shuttles mit dem Bummelzug vom Gmundner Rathausplatz bis direkt zum Eingang des Schlösser Advents und wieder retour sowie eines kostenlosen Schiffsshuttles bei den Einstiegsstellen Rathausplatz, Grünbergseilbahn und Schloss Ort.