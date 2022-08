Große Suchaktion in Bad Ischl: Urlauber verirrte sich in Wohnhaus

Der Wiener und seine Ehefrau verbrachten ihren Urlaub in der Kurstadt im Salzkammergut. Doch am Nachmittag des 1. August verschwand der 79-Jährige. Die besorgte Gattin meldete ihren dementen Mann als abgängig, woraufhin eine große Suchaktion startete. Feuerwehrleute, Polizisten, Suchhunde und Sanitäter des Roten Kreuzes rückten am späten Nachmittag aus. Auch eine Drohne sei eingesetzt worden, so die Polizei. Gefunden wurde der Abgängige schließlich von einem Ischler, der gegen 22.20 Uhr einen Fremden in seinem Wohnhaus meldete. Der Wiener war wohlauf und dürfte gedacht haben, er würde in dem Haus wohnen.