Goiserer schaffte Triple bei "Individual-Trophy"

Da es in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr auch für Laufbegeisterte fast keine Bewerbe gab, entschloss sich – wie berichtet – das Team der Salzkammergut Mountainbike Trophy kurzfristig, auch Laufstrecken zur individuellen Teilnahme anzubieten. Insgesamt wurden ab August drei verschieden lange Routen eröffnet.

Der Traunuferlauf mit 4,6 Kilometer Länge sowie die 13 Kilometer lange Weißenbachrunde hatten ihren Start- und Zielpunkt beim Weißenbachwirt in Bad Goisern. Die Ende September noch kurzfristig ins Leben gerufene Halbmarathondistanz "Trophy goes Kaiserlauf" mit Start und Ende im Sissipark in Bad Ischl führte über Lauffen und den Traunreiterweg bis zur Goiserer Ortschaft Görb, wo sich der Wendepunkt befand. Weiters wurden einige spezielle Lauftage veranstaltet, wo den Teilnehmer unter anderem Labestationen zur Verfügung gestellt wurden.

Am letzten Lauftag, bei dem nochmals der Halbmarathon auf dem Programm stand, gewann Andreas Englbrecht vom Team Sport Lichtenegger aus Bad Goisern mit knapp drei Minuten Vorsprung auf den Ischler Lokalmatador Andreas Pfandlbauer. Englbrecht holte sich damit auch den Sieg auf allen drei Laufstrecken. Alle Lauf-Ergebnisse im Detail unter www.trophy.at

Resultate in Kürze

Die jeweils schnellsten drei der Laufbewerbe im Rahmen der "Salzkammergut Trophy Individuell": Traunuferlauf (4,6 km) Damen: 1. Anja Neumann/Bad Goisern, 2. Christina Herbst/LTU Linz, 3. Julia Evangelist/Team Sport Lichtenegger/Alpin X; Herren: 1. Andreas Englbrecht/Team Sport Lichtenegger, 2. Dominik Egger/La Sportiva Mountain Running Team, 3. Christoph Vierthaler/Salming Austria Running Team. Weißenbachrunde (13 km): Damen: 1. Karin Wunderlich/Haag (D), 2. Julia Evangelist/Team Sport Lichtenegger/Alpin X, 3. Anja Neumann/Bad Goisern; Herren: 1. Andreas Englbrecht/Team Sport Lichtenegger, 2. Robert Gruber/Bodyform ASVÖ Salzburg, 3. Michael Urstöger/De Bettin Sparkasse Salzkammergut. Halbmarathon (21,1 km) "Trophy goes Kaiserlauf": Damen: 1. Martina Staufer/Seewalchen, 2. Christina Herbst/LTU Linz, 3. Carmen Kühn/Ausdauerhelden (D); Herren: 1. Andreas Englbrecht/Team Sport Lichtenegger, 2. Andreas Pfandlbauer/De Bettin Sparkasse Salzkammergut, 3. Andreas Satzinger/De Bettin Sparkasse Salzkammergut.