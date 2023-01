Geigergraben-Gut ist neuer Erbhof

Dieser Ehrentitel wird von der Landesregierung an Höfe verliehen, die seit mindestens 200 Jahren von derselben Familie weitervererbt und weiterhin aktiv bewirtschaftet werden. Einer von 24 neuen Erbhöfen in ganz Oberösterreich ist das Gut am Geigergraben der Familie Apfl-Nussbaumer in Altmünster. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger vergaben die Auszeichnung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Altmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.