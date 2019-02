Freilaufende Hunde im Stadtpark: Herrl nutzt gesetzliche Schlupflöcher

VÖCKLABRUCK. Stadt wollte Hunde abnehmen lassen: Besitzer "übergab" seine Tiere einer Bekannten.

Die Tiere eines betrunkenen Hundehalters haben andere Hunde attackiert und verletzt, Menschen wurden von ihnen bislang nicht angefallen. Bild: Colourbox

Das Problem mit freilaufenden Hunden im Stadtpark ist offensichtlich gar nicht einfach in den Griff zu bekommen. "Wir machen alles, was am Boden der Rechtsstaatlichkeit möglich ist", betont Bürgermeister Herbert Brunsteiner (VP). Allerdings nutzt der auffällige Hundehalter gesetzliche Schlupflöcher: "Nach außen hin hat sich nichts verändert", gesteht der Stadtchef.

Andere Hunde attackiert

Nach einer tödlichen Hundeattacke in Wien hat die Stadtpolizei im vergangenen Jahr ihre Kontrollen verschärft und in einem "eklatanten Fall" (Brunsteiner) versucht, dem Besitzer die Hunde abzunehmen. Konkret ging es um einen offensichtlichen Alkoholiker, der sich häufig mit seinen zwei Hunden im Park aufhielt. Wenn die Polizei erschien, nahm der Zecher seine Hunde sofort an die Leine, wenig später liefen die Tiere aber wieder frei im Park herum. Sie haben andere Hunde attackiert und verletzt, Spaziergänger würden stark verunsichert.

Die Stadt versuchte, über die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck dem Hundehalter die Tiere abzunehmen. Dieser hat aber offensichtlich seine Hunde an eine Bekannte weitergegeben. "In Wahrheit hat der Vorbesitzer weiterhin die Hunde", schildert Brunsteiner.

Die Stadtpolizei musste im Vorjahr zwölf Anzeigen nach dem Hundehaltegesetz behandeln, schildert der Bürgermeister. Für die behördlichen Verfahren wurden mehrere Meldungen und Stellungnahmen an die BH erstattet. Insgesamt mehr als 26.100 Verwaltungsanzeigen wurden von der Stadtpolizei bei der BH erstattet – 23.700 davon wegen gefährlichen Schnellfahrens sowie 190 wegen strafbarer Handlungen.

Auch das Fundwesen zählt zu den Agenden der Stadtpolizei. 16 Fahrräder und 132 Schlüsseln wurden gefunden, 228 weitere Funde entgegengenommen, darunter auch Bargeld und Sparbücher. "Wir kümmern uns auch um die kleinen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger", lautet das Credo der sechs Polizisten und einer Polizistin.

Mehr parkende Autos

Zuständig sind die Vöcklabrucker Polizisten auch für das Marktwesen. 2018 wurden durch die Polizei 63.000 Euro an Marktgebühren eingenommen. Mehr Arbeit bringen die Parkgebühren mit sich: Im vergangenen Jahr wurden 290.000 Euro bezahlt. "Die Frequenz von parkenden Autos ist steigend", kommentiert Bürgermeister Brunsteiner die Mehreinnahmen. "Es kommen wieder mehr Kunden in die Stadt."

Im August wurden die 20 Parkscheinautomaten durch eine neue Generation ersetzt. Beim Entleeren der Kassen müssen die Beamten in einem Jahr fünf Tonnen an Münzgeld tragen.

Schließlich sind die Stadtpolizisten auch für die Überwachung des sektoralen Bettelverbots zuständig. Seit Einführung dieses Verbotes gebe es keine Beschwerden mehr, berichtet Brunsteiner, in einem Pressegespräch.

