Forstarbeiter stürzte von Baum mehr als zehn Meter in die Tiefe

Zu einem schweren Forstunfall ist es am Donnerstagvormittag in Unterach am Attersee gekommen. Ein 48-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Vöcklabruck war gegen 8.44 Uhr mit Holzschlägern beschäftigt. Er wollte bei einer Buche in einer Höhe von zehn bis zwölf Metern eine Kette anbringen, um den Baum zu sichern. Dabei verlor er den Halt und stürzte in die Wiese. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der verletzte Forstarbeiter mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht.