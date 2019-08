Feuerwerk bei Hochzeitsfeier: Zwei Zuschauer verletzt

Um 21:30 Uhr wurde ein Kleinfeuerwerk bei einer Hochzeitsfeier in Frankenmarkt auf einem Parkplatz abgehalten. Nach gut einer Minute fiel eine der Batterien um und feuerte in Richtung der Zuschauermenge. Dadurch wurden eine 37-Jährige und ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und die Rettung wurden die Verletzten in das Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Die bisherigen Erhebungen ergaben, dass die Feuerwerksbatterien am asphaltierten Parkplatz nur lose aufgestellt waren und keine Fixierungen bzw. geeignete Abschussrampen verwendet wurden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.