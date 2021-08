Erneut zwei Rauschgift-Händler in Bad Ischl verhaftet

Aufgrund von Ermittlungen im Suchtgiftmilieu konnte im vergangenen April ein 38-jähriger iranischer Asylwerber ausgeforscht werden, gegen den sich der Erstverdacht richtete, er handle in Bad Ischl mit Cannabiskraut. Bei den Ermittlungen verschiedener Polizeieinheiten konnte ein 35-jähriger beschäftigungsloser Zweitbeschuldigter als Komplize ausgeforscht werden.

Die Beschuldigten, beide wohnen im Bezirk Gmunden, wurden von Kräften des Landeskriminalamtes Oberösterreich in Bad Ischl festgenommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Zweitbeschuldigten konnten Cannabiskraut, Verpackungsmaterialien und diverse Utensilien für den Verkauf und den Konsum von Suchtmitteln sichergestellt werden. Die Festgenommenen werden verdächtigt, seit Jänner eine Gesamtenge von rund 2,6 Kilogramm Cannabiskraut und geringe Mengen Amphetamin und Kokain an zumindest 38 Abnehmer in Bad Ischl, St. Wolfgang, Ebensee, Laakirchen und Linz gewinnbringend verkauft zu haben.

Die Deals wurden am Arbeitsplatz des Iraners und im Wohnhaus des Zweitbeschuldigten abgewickelt. Die beiden Beschuldigten sollen dabei arbeitsteilig vorgegangen sein, indem der 38-Jährige das Cannabiskraut zum Verkauf beschafft hat und der 35-Jährige es in seiner Wohnung gebunkert und beide das Suchtgift an Abnehmer verkauft haben sollen. Der führerscheinlose 38-Jährige soll mit seinem Auto wiederholt Abnehmer mit Suchtgift beliefert haben.

Die Festgenommenen zeigten sich bei den Einvernahmen umfangreich geständig. Zu ihrer Rechtfertigung führten sie aus, sich durch den Verkauf von Suchtgift den eigenen Konsum finanziert bzw. im Falle des 38-Jährigen sein niedriges Gehalt zur Versorgung seiner Familie aufgebessert zu haben. Die Festgenommenen wurden in die Justizanstalt Wels überstellt. Über beide wurde die Untersuchungshaft verhängt.

