Dealer attackierte Abnehmer, zwei Festnahmen

Mitte Juli wurden Polizisten des Posten Strobl zu einer Bushaltestelle im Ortsteil Weißenbach beordert, da es dort zu einer Raufereil gekommen sein soll. In der Nähe konnten zwei Jugendliche aufgegriffen werden. Einer der beiden blutete stark aus einer Platzwunde. Bei der Einvernahme stellte sich heraus, dass die beiden Jugendlichen sich mit Suchtgiftdealern getroffen hatten. Als einer der Täter wurde ein 20-jähriger, amtsbekannter Deutscher ausgeforscht. Wenig später wurde als Zweittäter ein 24-jähriger Serbe ermittelt. Die beiden hatte die Jugendlichen durch eine Täuschung zur Bushaltestelle gelockt. Der Deutsche soll eines der Opfer dann mit einem Messer sowie verbal mit dem Umbringen bedroht, ihn mit einem wuchtigen Kopfstoß im Gesicht verletzt und danach Bargeld und Zigaretten abgenommen haben.

Die beiden Beschuldigten wurden von Beamten der Einsatzgruppe für organisierte Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes Oberösterreich festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Über beide wurde die Untersuchungshaft verhängt. Der Hauptbeschuldigte zeigte sich zum Vorwurf nicht geständig.

Der Deutsche steht auch im Verdacht, immer wieder an öffentlichen Orten in Bad Ischl und Ebensee, Cannabis an zumindest acht jugendliche Abnehmer verkauft zu haben.