Marianne Hainisch bei der Aufnahme einer Radiorede in den 1927er Jahren. Ehe sie 1936 mit 97 Jahren starb, warb sie unermüdlich für ihren Plan.

Sonntag ist wieder Muttertag, und er wird, obwohl er laut Umfragen für viele an Bedeutung verloren hat, wohl noch immer in den meisten Familien mit Blumengeschenken, Festessen oder Grabbesuchen begangen. Eingeführt wurde er in Österreich, damals noch "Tag der Mutter" genannt, laut den meisten Chronisten vor 100 Jahren.