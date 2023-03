Einjährige mit Wasserkocher verbrüht

Zum Unfall kam es am früheren Nachmittag, als ihre 27-jährige Mutter einen Wasserkocher verwendete. Die Frau hielt im einen Arm ihre Tochter, mit dem anderen Arm nahm sie den Wasserkocher. Plötzlich zog das Mädchen am Wasserkocher und das heiße Wasser verbrühte das Kind an den Oberschenkelrückseiten und an den Waden, schilderte die Polizei. Mit dem Notarzthubschrauber musste das Kind in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen werden.

