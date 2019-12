Dieser Mann will das Energieproblem der Menschheit lösen

Martin Puschl ist überzeugt davon, das Energieproblem gelöst und damit ein Rezept gegen den drohenden Klimakollaps gefunden zu haben. Der Pinsdorfer Unternehmer und studierte Montanist schlägt vor, die Photovoltaik radikal auszubauen und sie mit Pumpspeicherkraftwerken zu kombinieren. Einen Teil seines Konzepts hat er mittlerweile beim Patentamt eingereicht.

Puschl will Strom von Sonnenkraftwerken dazu verwenden, Wasser in Speicherseen zu pumpen. Der See wird auf diese Art zu einer Batterie, die bei Sonnenlicht aufgeladen wird und je nach Bedarf Strom abgeben kann. Damit wäre der größte Nachteil der Sonnenenergie beseitigt: dass sie nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht.

0,7 Prozent der Landesfläche

Puschl geht aber noch einen entscheidenden Schritt weiter. Er will so viel Sonnenstrom einspeisen, dass die Speicherkraftwerke auch permanent laufen können und damit zu Laufkraftwerken werden. „Wenn wir 0,7 Prozent der Fläche Österreichs für Photovoltaik bereitstellen, kann das ganze Land auf diese Art mit Strom versorgt werden“, sagt der Techniker.

Puschl hat sein Konzept für die Stadt Salzburg durchgerechnet. Er schlägt vor, in einer Bergsenke über dem Wiestalstausee einen weiteren Stausee anzulegen. Mit Solarstrom würde Wasser vom unteren See in den oberen gepumpt. Durch eine andere Leitung fließt es zurück in den unteren See und treibt dort eine Turbine an. Nötig wären dazu eine Photovoltaikfläche, die in Summe ein Quadrat von 1,2 Kilometern Seitenlänge bildet (144 Hektar), und ein oberes Staubecken, das 80 Millionen Kubikmeter Wasser fasst. Auf diese Art ließe sich ganz Salzburg mit elektrischer Energie versorgen – auch wenn die Sonne einmal ein paar Tage nicht scheint. „144 Hektar klingt nach viel“, so Puschl. „Aber allein die Dachfläche der Voest in Linz ist 100 Hektar groß.“

Dass große Photovoltaikflächen und künstliche Stauseen einen starken Eingriff in die Landschaft darstellen, ist dem Pinsdorfer Techniker trotzdem bewusst. „Aber der Klimawandel ist eine so große Bedrohung, dass wir Kompromisse eingehen müssen“, sagt er. „Mit dem von mir skizzierten System könnten wir innerhalb weniger Jahre einen großen Teil fossiler Energieträger durch nachhaltige Energie ersetzen.“

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at