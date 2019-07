Die OÖNachrichten präsentieren Sport-Highlights im Salzkammergut

Zwei sportliche Höhepunkte dieses Sommers präsentieren die OÖNachrichten am Wochenende im Salzkammergut.

In Bad Goisern und seinen Nachbargemeinden geht die legendäre Mountainbike Trophy über die Bühne. Mehr als 5000 Sportler aus aller Welt treten vor atemberaubender Kulisse auf den sieben Renndistanzen an. Aber auch dem heimischen Publikum wird viel geboten. In Bad Goisern präsentieren 90 Aussteller Produkte rund um den Mountainbike-Sport, darunter auch viele Bike-Hersteller. Besonderes Augenmerk wird heuer auf E-Mountainbikes gelegt, die Neugierige auf einer eigenen Strecke gratis testen können.

Am Traunseeufer findet indessen am Sonntag nach einer mehrjährigen Pause wieder der Raiffeisen Triathlon Gmunden statt. 750 Meter Schwimmen, 23 Kilometer Radfahren und 5,1 Kilometer Laufen – vor dieser Herausforderung stehen die Teilnehmer. Der Triathlon beginnt um 9.30 Uhr mit dem Schwimmbewerb beim Seebahnhof.