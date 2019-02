Die Höllbachbrücke im Weißenbachtal soll um 715.000 Euro erneuert werden

BAD ISCHL. Infrastruktur-Landesrat Steinkellner: "Erhaltungszustand erfordert Komplettsanierung".

Das im Gemeindegebiet von Bad Ischl befindliche Bauwerk: Hier entsteht zunächst eine Notbrücke, die Sanierung selbst dauert bis August. Bild: Land Oberösterreich

Grob geschätzt eine dreiviertel Million Euro nimmt das Land Oberösterreich in die Hand, um die in sanierungswürdigem Zustand befindliche Brücke über den Höllbach an der B153 (Weißenbacher Straße) zwischen Mitterweißenbach und Weißenbach am Attersee zu erneuern.

"Aus technischer Sicht sowie aus Gründen der Verkehrssicherheit ist eine Erneuerung der Höllbachbrücke unerlässlich", sagt dazu der zuständige Landesrat für Infrastruktur, Günther Steinkellner (FP) und ergänzt: "Durch ein effizientes Baustellenmanagement wird auch auf eine Verkehrsaufrechterhaltung für die Bevölkerung geachtet."

Aufgrund von Schäden an der Unterseite des Tragwerkes sowie an den Widerlagern sei die Instandsetzung des Bauwerks unbedingt notwendig geworden, so der Landesrat. Bereits am Montag der kommenden Woche (25. Februar) sollen die Arbeiten beginnen.

In einem ersten Schritt wird die Errichtung einer Notbrücke eingeleitet. Dafür wird ein spezielles Gerät des Österreichischen Bundesheeres zum Einsatz kommen. Mithilfe der Notbrücke ist eine Aufrechterhaltung des Verkehrs möglich. Dieser werde laut Steinkellner hier ab April durch eine einstreifige Ampelregelung geregelt. Ab dann sollen die Sanierungsarbeiten an der Höllbachbrücke selbst durchgeführt werden.

Die Investitionssumme beträgt 715.000 Euro. Die Bautätigkeiten werden voraussichtlich bis 9. August andauern. Steinkellner: "Mit der Erneuerung der Brücke erhält die Stadtgemeinde Bad Ischl darüber hinaus einen Radwanderweg."

