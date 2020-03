Der Musical-Frühling fällt dem Virus zum Opfer

Nach monatelangen Vorbereitungen musste der Musical-Frühling heute abgesagt werden. „Der Schritt fiel uns nicht leicht“, sagt Regisseur und Intendant Markus Olzinger. „Aber es gab keine Alternative.“ Wenn in den kommenden Tagen das öffentliche Leben auf ein Minimum reduziert werde, um eine Pandemie einzugrenzen, könne man in Gmunden nicht Tausende Menschen ins Stadttheater locken.

Das Ensemble hat das Musical in den vergangenen Tagen in Wien bereits intensiv geprobt. Laut Olzinger entsteht durch die Absage nun ein finanzieller Schaden. „Der wäre aber viel größer geworden, wenn wir noch einige Tage mit der Absage gewartet hätten“, so Olzinger.

Außerdem waren die Arbeiten nicht umsonst. Das Stück soll im kommenden Frühjahr präsentiert werden. „Wir planen einen Sonder-Rabatt für all jene, die ihr heuriges Ticket stornieren und gleichzeitig eines für 2021 buchen möchten“, sagt Olzinger. „Das alles braucht noch etwas Zeit, deshalb bitten wir hier noch um etwas Geduld.“ Wer seine Tickets zurückgeben möchte, kann dies voraussichtlich ab Montag bei den Vorverkaufsstellen tun.