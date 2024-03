Braucht Bad Ischl ein neues Parkdeck?

Wenn es nach der Liste "Zukunft Ischl" geht, kommt ins Parken bald Bewegung. Zumindest, was ein neues Deck auf der Kaiserinsel betrifft. Das Denkmalamt habe keine Einwände, auch vom Gewässerbezirk seien unter bestimmten Auflagen keine Versagensgründe zu erwarten. "Das Projekt ist entscheidungsreif aufgearbeitet", sagt Baustadtrat Hannes Bauer (Zukunft Ischl). Und Vizebürgermeister Hannes Mathes berichtet in einer Aussendung sogar von einer "Annäherung" mit Bürgermeisterin Ines Schiller (SP). Mathes und Schiller hätten sich darauf geeinigt, "dieses Projekt bei nächster Gelegenheit auf Schiene zu bringen". Doch davon weiß die Bürgermeisterin nichts.

"Für mich ist ein Parkdeck ein No-Go. Das habe ich auch der Wirtschaft immer gesagt. Es gab da auch noch nie eine Annäherung", sagt sie. Bad Ischl habe eine Tiefgarage, die "nicht ausgelastet" ist, Themen wie leistbares Wohnen oder die Sanierung der Schulen seien für die Stadtgemeinde eine deutlich wichtigere Aufgabe als das Errichten eines Parkdecks in der Innenstadt.

"Wenn wir jene, die eine Jahreskarte für den Kaiserinsel-Parkplatz haben, motivieren, dass sie die Stellflächen am Stadtrand nutzen, und ein Shuttle installieren, mit dem sie in die Innenstadt kommen, hätten wir keine Platzprobleme mehr", sagt Schiller. Am 8. April gebe es wegen der akuten Parkplatznot auch ein Gespräch mit der Wirtschaft. Eine Einigung über ein neues Parkdeck schließe Schiller aber aus.

Mathes hingegen sagt, dass die Kaiserstadt zumindest 400 zusätzliche Parkplätze brauche. Im Herbst 2022 stellte Josef Zeppetzauer im Bauausschuss bereits ein von ihm geplantes Projekt vor: Ein Parkdeck mit bis zu vier Ebenen – 416 Pkw-Stellplätze, E-Ladestationen und Flächen für Motor-und Fahrräder, 200 PV-Module auf dem Dach inklusive. Geschätzte Kosten: zehn Millionen Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger