Taylor Swift übertraf Rekord der Beatles in Großbritannien

Außerdem übertraft sie den Rekord der Beatles als Act mit zwölf Nummer-eins-Alben in Großbritannien in der kürzesten Zeit. "Poets" schaffte die erfolgreichste Eröffnungswoche für ein Album in Großbritannien seit sieben Jahren. Swift zog mit Madonna als Künstlerin mit den meisten britischen Nummer-eins-Alben gleich.

"Kein anderer Künstler hat in so kurzer Zeit zwölf Nummer-eins-Alben veröffentlicht. Taylor Swift hat das in elf Jahren und sechs Monaten geschafft", hieß es. "Das übertrifft die Beatles, die dieses Kunststück in 14 Jahren und einem Monat geschafft haben." Swifts erste Single aus dem Album, "Fortnight", eine Zusammenarbeit mit Post Malone, erreichte außerdem die Spitze der britischen Single-Charts.

Auch in Australien und den USA führte "Poets" die Charts an. Kurz nach der Veröffentlichung am vergangenen Freitag meldeten Spotify und Amazon Music, es sei das am häufigsten gestreamte Album an einem Tag gewesen. Am Mittwoch gab Spotify bekannt, dass "Poets" das meistgestreamte Album in einer Woche war und die Marke von einer Milliarde Streams übertraf.

