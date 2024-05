Ein Ausflug durch Raum und Zeit

Ansichtskarte aus dem Jahr 1900 von der Esplanade in Gmunden mit dem damaligen Musikpavillon. Rund 300 Gemälde, Skulpturen, Fotografien und Objekte sind in der Ausstellung zu sehen.

Ende des 19. Jahrhunderts ließ sich die feine Gesellschaft im Sessel auf den Schafberg tragen. Kaiser Franz Joseph und seine Elisabeth bestiegen in Ebensee vor sich verneigenden Beobachtern das Dampfboot zur Fahrt nach Gmunden. Und kaum jemand weiß, dass US-Kunst-König Jeff Koons – der mit den kolossalen Luftballon-Hunden – 1992 beim Feuerwehrfest in Kollerschlag im Mühlviertel feierte, weil er in der hiesigen Werkstatt der Brüder Baumüller die riesige Skulptur „Puppy“