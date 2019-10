Beim Abbiegen frontal gegen anderes Auto gekracht

Der 44-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr gegen 17:15 Uhr von Mondsee Richtung Zell am Moos, um auf die Autobahn aufzufahren. Als er nach links auf die Autobahnauffahrt Richtung Wien abbog, hat er eine 45-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck mit ihrem Pkw übersehen, die auf der B154 von Zell am Moos Richtung Mondsee fuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Lenker wurden verletzt und von der Rettung in das UKH Salzburg gebracht. Die Unfallstelle war bis etwa 18:20 Uhr nur erschwert passierbar.

