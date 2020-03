Auch die Pinsdorfer bekommen das Traunstein-Taxi

Im Herbst 2018 wurde die Citybuslinie zwischen Gmunden und Pinsdorf gestrichen. Jetzt gibt es dafür eine Alternative. Ab April geht das neue Traunstein-Taxi in Betrieb. Damit ist es möglich, für nur vier Euro aus ganz Pinsdorf Richtung Gmunden zu fahren. Auch Fahrten innerhalb des Ortes sind mit dem Traunstein-Taxi möglich, egal ob für Arztbesuche, Besorgungen, Besuche oder andere Erledigungen.

Die Gemeinde steckte sich das Ziel, ein einfaches und effizientes Konzept zu entwickeln. Die nun gefundene Lösung wurde einstimmig in den Gemeindegremien beschlossen.Wer das Taxi nutzen will, wählt die Telefonnummer 050 – 422 1691, und kann eine sichere Fahrt von Pinsdorf nach Gmunden und wieder retour buchen. Der Service ist für alle Bürger gedacht. Das Pkw-Taxi steht täglich in der Zeit von 7 bis 20 Uhr für alle Fahrten zur Verfügung. Der subventionierte Fahrpreis für eine Fahrt innerhalb vom Gemeindegebiet oder nach Gmunden beträgt 4 Euro je Fahrtrichtung. Kinder (6-14 Jahre) zahlen 2 Euro, Kleinkinder bis 6 Jahre fahren gratis.

In Pinsdorf gibt es insgesamt zwölf Haltestellen: Buchen, Pointweg, Steinbichl, Ortsplatz, Bahnhof, Blaslweg, Pinsdorfberg, Kufhaus-Polar, Kronberg, Vöcklaberg, Wiesen (WSO-Parkplatz) und Wolfsgrub. In Gmunden gibt es Haltestellen beim SEP, beim Salzkammergut-Klinikum und am Kirchenplatz.

Weitere Infos zum Traunstein Taxi am Gemeindeamt (Tel. 07612 / 63955) oder unter www.traunsteintaxi.at.