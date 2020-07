Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen

In Vöcklabruck stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent, in Gmunden um 42 Prozent. Aus Sicht der Arbeiterkammer (AK) sind es coronabedingte Kündigungen in der Tourismusbranche, die das Salzkammergut besonders treffen. AK-Präsident Johann Kalliauer fordert von der Bundes- und Landesregierung ein "Jugendrettungspaket" noch vor dem Herbst.

