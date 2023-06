Absturz am Traunfall: Frau gerettet

Ein Feiertags-Ausflug an den Traunfall endete für eine 56-jährige aus dem Bezirk Grieskirchen im Krankenhaus: Gemeinsam mit einem Begleiter war die Oberösterreicherin an dem beliebten Ausflugsziel im Bezirk Vöcklabruck unterwegs, als sie offenbar den Halt verlor und rund zwei Meter abstürzte. Nur ein Schmaler Grat bewahrte die Frau davor, in den Traunfall zu stürzen.

Ihr Begleiter setzte die Rettungskette in Gang, worauf Feuerwehr, Wasserrettung, Rotes Kreuz und Polizei anrückten. Die Feuerwehr rettete die 56-Jährige aus dem unwegsamen Gelände und übergab sie an das Rote Kreuz. Nach einer Erstversorgung wurde die Frau mit Verletzungen an Kopf und am Rücken beziehungsweise Nacken ins Krankenhaus gebracht.

