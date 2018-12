Siege für die Spitzenreiter

LAAKIRCHEN. Faustball: Paper-Girls und Tigers bleiben das Maß aller Dinge.

Laakirchens Anna Wohlfahrt und Teamkolleginnen machten „dicht“. Bild: Ketter

Mit zwei Erfolgen gegen die Tabellennachbarinnen aus Nußbach (3:2) und Gastgeber Wels (3:1) behaupteten die Faustball-Damen der ASKÖ Laakirchen Papier ihre Spitzenposition in der Hallen-Bundesliga. "Heute war unsere Defensive ganz wesentlich am Erfolg beteiligt", so Dietmar Wohlfahrt, Trainer der damit im Saisonverlauf nach wie vor ungeschlagenen amtierenden Meisterinnen.

Laakirchens Herren hielten gegen den FBC ABAU Urfahr gut mit, erspielten sogar bei 1:1 zwei Satzbälle im dritten Abschnitt, leider erfolglos. Das war der Knackpunkt im Spielverlauf. Am Ende jubelten die Linzer mit 11:6, 8:11, 12:10 und 11:5. Gegen den TUS Kremsmünster reichte es beim 8:11, 3:11, 11:5, 5:11 ebenfalls nur zu einem Satzgewinn. Damit liegen die Paper-Boys weiter punktelos am Tabellenende.

Zum ersten Mal richtig gefordert waren am Wochenende die Vöcklabrucker Tigers. Der Meister, ohne Satzverlust zur jüngsten Runde angetreten, musste gegen Linz-Froschberg erstmals in dieser Saison einen Durchgang abgeben, blieb aber letzten Endes mit 3:2 siegreich. Im zweiten Match gegen Vizemeister und Dauerrivale Freistadt setzten sich die Vöcklabrucker mit 3:1 durch, blieben damit nach wie vor unbesiegt und festigten die Tabellenführung.

Tigers-Coach Michi Fels in seiner Kritik: "Es waren die erwartet harten Matches gegen die für unser Team gefährlichsten Mannschaften der Liga. Nicht gefallen hat mir der unnötige Leistungseinbruch gegen Froschberg, mit dem Spiel gegen Freistadt bin ich sehr zufrieden." (gs)

