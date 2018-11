Schwäne empfangen Dukes und damit die "längste Bank"

GMUNDEN. Gmundner Basketballer kämpfen morgen gegen Klosterneuburg.

Swans-Trainer Bernd Wimmer hofft morgen auf eine starke Heimleistung seiner Mannschaft. Bild: Hörmandinger

Um einen Tag vorverlegt wurde die ursprünglich für Sonntag geplante Basketball-Bundesliga-Partie zwischen den Basket Swans und den Klosterneuburger Dukes: Neuer Termin ist morgen, Samstag, 20 Uhr, in der Gmundner Volksbank-Arena. Das Match wird live im TV auf Sky Austria übertragen.

Wie Swans-Mastermind Harald Stelzer aus jahrzehntelanger Erfahrung weiß, sind die Klosterneuburger alles andere als ein angenehmer Gegner: "Aus dem am Sonntag knapp – um nur vier Punkte – in der Verlängerung bei den Traiskirchner Lions verlorenen Spiel nehmen wir mit, dass wir vor allem offensiv sehr viel Luft nach oben gelassen haben. Aber trotzdem haben wir gegen den nunmehrigen Tabellenführer Traiskirchen gut ausgesehen." In seinem Team seien sicherlich einige der Akteure nicht in Topform gewesen, so Stelzer. Doch nun stehe eine völlig andere, mindestens ebenso schwere Begegnung an.

"Klosterneuburg wird um nichts leichter als Traiskirchen", prophezeit Stelzer. "Denn die Dukes haben sicherlich die mit Abstand längste Bank. Sie haben personell und nominell gesehen ganz sicher den besten Kader in der Liga. Die können bis zum zehnten oder elften Spieler ohne Leistungsabfall durchrotieren."

Die Niederösterreicher hätten laut Stelzer noch nicht die Ergebnisse, die sie gerne hätten, eingefahren. "Daher werden sie voll angasen, und das wird ganz bestimmt eine sehr heikle Partie."

Gegen Klosterneuburg werde daher morgen Abend mit Vollgas gefahren, verspricht Stelzer den Swans-Fans, die in die Volksbank-Arena strömen mögen: "Es gibt keinen Grund, dass wir nach den zwei bisherigen guten Heimspielen nicht auch eine dritte solche Partie anhängen könnten."

