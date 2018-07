Knoblauch aus dem Attergau hilft Partnerschule in Tansania

ST. GEORGEN I. A. Nach eineinhalb Stunden war Knoblauchernte der Dr.-Karl-Köttl-Schule ausverkauft: 1640 Euro für Hilfsprojekt in Afrika

St. Georgener Schülerinnen bei der Knoblauchernte Bild: Privat

Ein großer Erfolg war die heurige Knoblauchernte der Schüler der Dr.-Karl-Köttl-Schule: Heuer gab es so viele Vorbestellungen, dass am letzten Erntetag bereits nach eineinhalb Stunden die gesamte Ernte ausverkauft war. "In Summe konnten wir 1640 Euro an Spenden erhalten", berichtet Markus Hagler, der damit ein Hilfsprojekt in Tansania betreibt. Das Land Oberösterreich wird diese Summe aus Mitteln der Entwicklungshilfe verdoppeln.

Im Vorjahr haben die Zweitklassler 1500 Knoblauchzehen gepflanzt, die jetzt geerntet und gegen freiwillige Spenden abgegeben wurden. "Da gab’s einige Leute, die zu spät kamen und leer ausgingen", schildert Hagler. "Trotzdem gaben drei von ihnen jeweils 100 Euro in die Spendenbox." Resümee aus der heurigen Ernte: "Wir werden das Knoblauchfeld vergrößern."

In Tansania hat Haglers Verein heuer im Frühjahr vier Häuser, die während der Regenzeit zum Teil eingestürzt waren, neu aufgebaut bzw. die Dächer saniert. Der Auftrag über zwei Hühnerställe für kleine Dorfgemeinschaften konnte ebenfalls erteilt werden. Im Juli wird als neues Projekt eine dritte Partnerschule unterstützt: "Es gibt dort kein Wasser, seit April haben 800 Schüler keine Toiletten", schildert Hagler. "Wir bauen Dachrinnen und werden einen Brunnen graben und 150 Tische anfertigen lassen."

