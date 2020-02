OÖN-Frauentag: Bewerben Sie sich für Styling-Aktion

Ein Tag nur für mich – besuchen Sie am 6. März den OÖN-Frauentag im OÖNachrichten-Forum! In Vorträgen, Seminaren und an Infoständen erhalten Sie wertvolle Tipps rund um Themen wie Frauengesundheit, Karriere, Selbstwertgefühl und Gleichberechtigung.

Freitag, 6. März, von 9.30 bis 18.30 Uhr in den Promenaden Galerien (OÖN-Forum). Der Eintritt ist frei. Alle Vortragenden und Gäste finden Sie auf nachrichten.at/frauenzeit .

. Programm: Alle Veranstaltungen lesen Sie unten.

Stilexperiment: (Beste) Freundinnen gesucht

Sie lieben unsere Macken, auf sie ist immer Verlass, man kann ihnen alles erzählen, nicht selten sind sie länger an unserer Seite wie ein Partner und im besten Fall hat man mehrere davon: Freundinnen. Häufig ist die Freundin an unserer Seite anders als man selbst. Solche Freundinnen suchen wir und bitten Sie an einem Stilexperiment teilzunehmen.

Was ich mir schon immer gewünscht habe... ist das Motto unserer Stilreise, bei der wir sie nicht alleine lassen. Gemeinsam mit Ihrer (besten)Freundin und der Designerin und Stil-Strategin Sonja Wöhrenschimmel-Wahl möchten wir Ihnen zeigen, was Kleidung kann. Also trauen Sie sich und bewerben sich:

Voraussetzungen für die Teilnahme: Sie müssen sich am Freitag, 21. Februar nachmittags (eventuell auch vormittags) für einige Stunden Zeit für Styling, Ankleiden und Fotografieren in einer Boutique in Oberösterreich nehmen.

Bewerbungen: Wenn Sie mitmachen möchten, bewerben Sie sich mit einem Foto (Bewerbungen ohne Fotos können nicht berücksichtigt werden), Angaben zu Ihren Stilwünschen und verraten Sie uns, was Ihre Freundschaft besonders macht – per Mail an r.fitzinger@nachrichten.at

Das Programm

9.30 Uhr

Begrüßung: Christine Haberlander (LH-Stellvertreterin), Gerald Mandlbauer (OÖN-Chefredakteur)

10.00 – 11.00 Uhr

Zwischen Superweib und Schleuderprogramm: Vortrag und Talk mit Bestsellerautorin Hera Lind

11.15 – 11.45 Uhr

Meine beste Freundin und ich: Präsentation der Style-Aktion mit Sonja Wöhrenschimmel-Wahl

12.00 – 12.45 Uhr: Nicht mit mir! Podiumsdiskussion zum Thema Gewalt und Selbstschutz

Mit Maria Navarro-Frischenschlager (Anwältin), Michaela Eisold-Pernthaller (Mitbegründerin des Trainings- und Beratungsunternehmens für Frauensicherheit), Eva Schuh (Leiterin Gewaltschutzzentrum OÖ.)

13.00 – 13.45 Uhr

Die Macht der Hormone: Talkrunde mit den Gynäkologinnen Julia Ganhör-Schimböck (Ordensklinikum Barmherzige Schwestern Linz),

Christine Schatz (Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr), Elisabeth Reiter (Kepler Universitätsklinikum Linz)

14.00 – 14.45 Uhr

So macht Frau Karriere: Talkrunde mit Iris Schmidt (stv. Landesgeschäftsführerin AMS OÖ), Alexandra Rochelt (Personalchefin Sparkasse OÖ), Claudia Major (Personalchefin Greiner AG), Claudia Hackl (Direktorin Flugzeugausstatter FACC), Andrea Pilz-Kapfinger (Leiterin Postverteilzentrum Allhaming)

15.00 – 16.15 Uhr

Heimat bis du großer Töchter: Gespräch mit Maria Rauch-Kallat (ehemalige Frauenministerin)

16.30 – 17.15 Uhr

#Ich bin schön! – Wie das Internet unser Körperbild prägt

Podiumsdiskussion mit Sandra Wiesinger (Psychotherapeutin, Geschäftsführerin des Institutes Hartheim), Sissi Kaiser (Filmemacherin und Medienpädagogin), Andrea Oßberger (Plastische Chirurgin, Ordensklinikum Elisabethinen Linz), Nadine Mirada (Curvy-Model)

17.30 – 18.30 Uhr

„Frau 4.0 – fliag Hendl, fliag“

Musikkabarett mit den Turborosinen

im Foyer:

„Wir lassen uns die Butter nicht vom Brot nehmen“

Butter shaken mit Oberösterreichs Seminarbäuerinnen

Workshops im Seminarraum

10.00 – 10.45 Uhr

11.00 – 11.45 Uhr

„Mehr Marie für die Marie“ – Wie Frauen erfolgreich Gehalt verhandeln

Workshop mit Alexandra Rochelt, Personalchefin Sparkasse OÖ

13.00 – 13.45 Uhr

14.00 – 14.45 Uhr

„Nicht mit mir!“

Die Teilnehmerinnen lernen einfache, aber wirkungsvolle Griffe der Selbstverteidigung

Anmeldung

Für die Workshops ist eine Anmeldung erforderlich: Möglich ab 8. Februar unter n achrichten.at/frauenzeit . Die Teilnahme ist kostenlos.

