Botschaft an die Jugend: "Engagiert euch für Europa"

"Wie können wir unsere Zukunft in Europa mitgestalten?" Dieser Frage gingen Jugendliche der Bad Leonfeldner Tourismusschulen bei einem Europa-Dialog in Guglwald auf den Grund – einem Ort, der lange Zeit an einer toten Grenze lag. Mit Blick auf den bevorstehenden Europatag am 9. Mai hatte dazu Landesrat Markus Achleitner geladen. "Es ist von größter Bedeutung, unseren Jugendlichen die Fähigkeiten und Kenntnisse mitzugeben, die sie benötigen, um sich aktiv an der Gestaltung der Zukunft Europas zu beteiligen", sagte er. Christoph Leitl, einer seiner Vorgänger als Europa-Landesrat, drückte es mit einem einfachen "Engagiert euch!" aus. Als Abschluss des Europa-Dialogs wurde mit einem Besuch des DenkSteins "Eiserner Vorhang" die Bedeutung eines geeinten Europas nochmals besonders in Erinnerung gerufen. Zuvor fand ein Workshop statt, der vom European Youth Parliament gestaltet wurde. Dieser gipfelte in einer Podiumsdiskussion mit Achleitner, Leitl, Euregio-Obfrau Gabriele Lackner-Strauss, dem Vorderweißenbacher Bürgermeister Bernhard Thumfart, seinem Heuraffler Amtskollegen Pavel Gabris von tschechischer Seite sowie Markus Obermüller, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mühlviertler Hochland. Dabei zeigte sich, dass die Jugendlichen vor allem die Möglichkeiten zur Mitwirkung an der EU sowie das Herunterbrechen des gemeinsamen Europas auf Gemeindeebene, also auf ihr unmittelbares Lebensumfeld, besonders interessiert.

Wohlstand durch EU-Beitritt

"Uns allen muss vor allem auch bewusst sein: Unser Wohlstand und die Stärke Oberösterreichs wurden von den Umbrüchen in Richtung eines geeinten Europas wesentlich mitbeeinflusst. Gerade Oberösterreich als Exportbundesland hat seit dem Beitritt Österreichs profitiert", schärfte Achleitner den Jugendlichen ein. Darüber hinaus profitiere Oberösterreich von zahlreichen EU-Förderprogrammen.

Historischer Boden

Guglwald als Ort der Veranstaltung wurde nicht zufällig gewählt – Schönegg lag am Rande Europas und ist mit dem Fall des Eisernen Vorhangs ins Zentrum der Europäischen Union gerutscht. Eine Grenze, die man früher nur unter Lebensgefahr überschreiten konnte, kann man dank der Europäischen Union nun ohne Grenzkontrolle überwinden. "Die Auswirkungen des Eisernen Vorhangs waren in ganz Tschechien spürbar, nicht nur in der Grenzregion. Reisen war nur erschwert möglich", erzählte Gabris, Bürgermeister der tschechischen Nachbargemeinde Heuraffl. "Als neuer Bürgermeister habe ich dann nach Möglichkeiten für grenzüberschreitende Zusammenarbeit gesucht. Bei allen widersprüchlichen Stimmen sage ich aus voller Überzeugung: Ich bin Europäer."

