Nach LSD-Party hob Polizei Drogenring aus

Zwischen 16 und 19 Jahren sind die Jugendlichen alt, die sich seit dem Frühjahr des Vorjahres mit Marihuana und LSD versorgten. Die Polizei kam den Teenagern durch einen Rettungseinsatz bei einer Privatparty am 1. Jänner auf die Schliche: Zwei Burschen im Alter von 17 und 19 Jahren waren in das Landesklinikum Mostviertel gebracht worden, nachdem sie mit Freunden LSD konsumiert hatten.

Insgesamt soll die Gruppe im Vorjahr mindestens 600 Gramm Marihuana und mehrere LSD-Trips besorgt, konsumiert und in Umlauf gebracht haben. Fünf bis sechs Personen waren für die Besorgung der Suchtmittel verantwortlich. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Liezen stellte die Kontakte her und kaufte regelmäßig bei Dealern an verschiedenen Orten in Steyr.

Auch aus Amstetten wurden Suchtmittel bezogen. Als Fahrer fungierten meist ein 18- und ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land. In der Regel wurde vor den Einkäufen die Bestellmenge abgefragt und das Geld eingehoben. Dann wurden kleinere Mengen an Marihuana in Weyer und Großraming weiter verteilt.

Die Ermittlungen laufen weiter, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Alle beteiligten Personen werden der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.