Mühlviertler Schüler erhielt nach Brief an Wladimir Putin Autogrammkarte

"Bitte verlieren Sie nicht die Hoffnung an einer Zusammenarbeit mit den Ländern Europas - ich denke, das wäre gut für uns alle", appellierte der angehende Gymnasiast aus dem Bezirk Freistadt in seinem Mitte Mai verfassten Schreiben an den Kremlchef. Dieser Tage erhielt Matthäus dann prompt Antwort von Wladimir Putin: Neben drei Büchern über Russland auch ein Foto des Politikers samt Autogramm. "Das hab' ich mir in dem Brief von ihm gewünscht", sagte der Bub aus dem Mühlviertel am Donnerstag den OÖNachrichten.

Ein Posting der Russischen Botschaft in Wien über den ungewöhnlichen Schriftverkehr geht seither viral. "Wir danken Matthäus für diesen tollen und ausgesprochen interessanten Brief. Russland bleibt stets im Dialog mit allen, die an einer Zusammenarbeit für Gesundheit, Wohlstand und Fortschritt interessiert sind, offen", heißt es in dem Facebook-Posting.

Die Geste aus Oberösterreich weckte Erinnerungen an den Kalten Krieg: 1982 hatte die 10-jährige US-Amerikanerin Samantha Smith einen friedensbewegten Brief an KPdSU-Generalsekretär Juri Andropow geschickt und war in der Sowjetunion als große Friedensaktivistin gefeiert worden.

Bericht in Moskauer Tageszeitung

"In Österreich fand sich ein 10-jähriger Nachfolger von Samantha Smith", kommentierte die Moskauer Tageszeitung "Moskowski Komsomolez" (Onlineausgabe) am Mittwochabend. Im Brief zeigte sich der Schüler auch besorgt über das massive militärische Auftreten von China und den USA. "Das beunruhigt mich und ich denke, dass Russland und Europa auch für die Sicherheit zusammenarbeiten sollten", schrieb er.

Die Länder Europas, so hätten ihm seine Eltern erzählt, würden es Russland jedoch nicht gerade leicht machen und sich oft eher an den USA als am Nachbarn Russland orientieren, beklagte er. B. betonte, dass er als zehnjähriger Bub zwar nicht die Welt verändern könne. Er appellierte aber an Putin, den Glauben an Europa nicht zu verlieren.

"Ich will Ihnen auch sagen, dass es in Europa viele Menschen gibt, die Russland wohlgesonnen gegenüberstehen und sich wünschen würden, wenn es eine engere Partnerschaft gäbe", schrieb er.

Explizit verwies B. in seinem Brief auf den ehemaligen Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Leitl, der aus dem selben Ort wie er selbst stamme. Leitl fungiert als Co-Vorsitzender des österreichisch-russischen Sotschi-Dialogs und vertrat zuletzt durchaus ähnliche Positionen wie der Schüler aus seiner Heimatgemeinde.