Spannbetttuch-Hersteller Hellatex baut in St. Martin eine neue Firmenzentrale

Die Firma Hellatex beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit der Produktion von hochwertigen Textilien mit Schwerpunkt auf Spannbetttücher der Marke "Mr. Sandman". Nachdem in den vergangenen Jahren der Vertrieb stark ausgebaut wurde, steht nun der Bau einer neuen Firmenzentrale an. Das Unternehmen errichtet dazu in Anzing in der Gemeinde St. Martin ein neues Gebäude und will mit Jahresende von Walding dorthin übersiedeln. Auf einem 7900 m² großen Grundstück entsteht der Neubau mit einer Nutzfläche von 3300 m² für die Hauptniederlassung des Unternehmens. In dieser findet neben Büroräumen und einem modernen Lager auch ein großer Schauraum seinen Platz. Die Hellatex Textil GmbH hat in den letzten Jahren enorm expandiert und sich so zu einem der führenden Spannbetttuchhersteller in Europa entwickelt. Pro Tag werden rund 300 Spannbetttücher produziert. Insgesamt bietet Hellatex 14000 unterschiedliche Produkte an. Man ist auch auf Sondergrößen spezialisiert.

Vertrieb stark erweitert

Nach dem erfolgreichen Vertriebsaufbau in den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen nun für einen Neubau entschieden, um die Kapazitäten und Produktivität zu steigern. Damit verbunden ist auch die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 16 Personen, ist aber bereits auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern. Insbesondere gestaltet sich jedoch die Suche nach neuen Näherinnen schwer – ein in der Branche bekanntes Problem.

Schon im Frühjahr sollen die Bauarbeiten beginnen, das Gebäude soll bereits zum Jahreswechsel 2022 bezugsfertig sein. Die Geschichte der Firma Hellatex reicht bis ins Jahr 1979 zurück. Bereits seit damals setzt sich der Firmengründer Leopold Leutgöb mit der Erzeugung von Spannbetttüchern in den Qualitäten Jersey und Frottee auseinander. Gegründet wurde das Familienunternehmen schließlich 1988 durch Leopold Leutgöb und seine Frau Edith.