Seriensieger agieren vor dem Meisterschaftsfinale in Bestform

Auf der Erfolgswelle reiten aktuell die Tischtennis-Herren der Askö Glas Wiesbauer Mauthausen: Am Sonntag feierten Bernhard Kinz-Presslmayer, Simon Oberfichtner und Martin Schaumberger gegen Wiener Neudorf einen souveränen 4:0-Sieg. Für die Mühlviertler ist das bereits der achte Sieg in Folge im unteren Bundesliga-Playoff.

Nachdem es in der Hinrunde im Herbst ein 4:2 für Wiener Neudorf gegeben hatte – die bisher einzige Niederlage Mauthausens in dieser Saison –, wurde vor Matchbeginn ein spannendes Duell erwartet. Am Sonntag mussten die Niederösterreicher allerdings mit einem durch eine Verletzung beeinträchtigten Nummer-eins-Spieler antreten: Wojciech Kolodzieczyk hatte somit im Auftaktspiel gegen Mauthausens Teamleader Kinz-Presslmayer keine Chance und verlor 0:3. Danach gewann Martin Schaumberger gegen Martin Bäuerle im fünften Satz mit 12:10. Eine weitere Leistungssteigerung des jungen Mauthausners, der immer besser in der Bundesliga zurechtkommt.

Simon Oberfichtner wiederum spielte gewohnt souverän und ließ seinem Einzel-Gegner Martin Radel beim 3:0 nicht den Funken einer Chance. Auch das Doppel Kinz-Presslmayer/Oberfichtner blieb ohne Satzverlust.

Am kommenden Wochenende könnte Mauthausen bei einem Auswärtssieg am Samstag gegen die noch ungeschlagenen Vorarlberger aus Kennelbach sowie einem Erfolg am Sonntag daheim gegen Biesenfeld bereits den Meistersekt einkühlen. Allerdings schwebt über der Partie gegen Kennelbach ein Fragezeichen. Kinz-Presslmayer: "Da die die Anreise über das deutsche Eck derzeit schwierig ist, werden wir uns Mitte der Woche mit den Gegnern absprechen, wie und wo wir dieses Spiel überhaupt austragen können."