Projekt "Startklar" fördert sozial nachhaltige Ideen

Die Sparkasse Mühlviertel-West (SMW) will mit dem Projekt "Startklar" eine gemeinnützige Initiative oder Anschaffung mit 10.000 Euro unterstützen.

Vereine und gemeinnützige Institutionen im Einzugsgebiet der SMW können sich mit Projekten in den Bereichen Kinder-, Jugend- und Familienfürsorge, Schul- und Volksbildung, Erziehung und Berufsausbildung, Kunst und Wissenschaft, Sport auf Amateurbasis, Naturschutz oder Heimatkunde um finanzielle Unterstützung bewerben. "Besonders wichtig ist uns, dass unser finanziertes Projekt auf lange Sicht vielen Menschen etwas nützt", sagt der SMW-Vorstandsvorsitzende Christian Terink. Eine Jury aus Vertretern der SMW, des Aufsichtsrates, der Bezirkshauptmannschaft sowie sozialen Organisationen entscheidet anhand von transparenten Bewertungskriterien, welche drei Projekte es in die Endrunde schaffen. Die Finalisten versuchen anschließend, in einem zweiminütigen Pitch die Jury persönlich von ihrem Vorhaben zu überzeugen. Zusätzlich können die Bewerber durch ein Onlinevoting der aufgezeichneten Präsentationen Punkte sammeln. "Neben der transparenten Bewertung ist es uns ein Anliegen, dass auch unternehmensexterne Personen zur Entscheidungsfindung beitragen", sagt Roland Straußberger, Leiter Business Support der SMW. Parallel zum Projekt "Startklar", aber unabhängig davon, vergibt die Sparkasse Mühlviertel-West einen Sonderpreis in Höhe von 2000 Euro. "Damit sprechen wir jedes Jahr bewusst eine andere Zielgruppe an und setzen Themenschwerpunkte, die uns besonders am Herzen liegen", erklärt der stellvertretende Leiter Business Support, Jakob Peherstorfer. Heuer liegt der Fokus auf der Förderung der Jugend- und Nachwuchsarbeit. Organisationen können ihre Projektideen zur Umsetzung der Nachwuchsförderung einreichen und am Wettbewerb teilnehmen.

Vereine und Organisationen können bis 12. März mittels Onlineformular auf www.sparkasse.at ihre Projektideen einreichen. Das Formular kann auch in einer SMW-Filiale abgeholt und abgegeben oder per Mail an businesssupport@smw.at retourniert werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper