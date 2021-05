Pöschko mit Medaille geehrt

Mit einer ausgewogenen Mischung aus Kämpfernatur und Charisma setzt sich die Unternehmerin (P&P Sozialforschung) für die Anliegen der Frauen in der Region ein. Vor allem als Vorsitzende von "Frau in der Wirtschaft" tritt sie immer wieder als Netzwerkerin und mit zukunftsweisenden Projekten in Erscheinung. WKO-Bezirksobmann Christian Naderer und Bezirksstellenleiter Dietmar Wolfsegger bedankten sich für diesen Einsatz bei Pöschko mit der Wirtschaftsmedaille der Wirtschaftskammer Oberösterreich.