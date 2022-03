Nachbarn löschten Brand bei Einfamilienhaus

Seinen aufmerksamen Nachbarn hat es ein Hausbesitzer zu verdanken, dass sein Heim nicht in Schutt und Asche liegt. Der 51-Jährige hatte am Sonntag kurz vor 18 Uhr vor seinem Einfamilienhaus in St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) eine Zigarette geraucht und den Inhalt des Aschenbechers danach in einem Plastikeimer vor dem Hauseingang entsorgt. Dabei bemerkte er nicht, dass er die Zigarette nicht vollständig ausgedämpft hatte.

Der Kleinbrand, der sich im Eimer entwickelte, griff bereits auf die Holzvertäfelung der Fassade und ein davor abgestelltes Holzkästchen über, als Nachbarn das Feuer bemerkten und Alarm schlugen. Sie griffen zum Feuerlöscher und konnten die Flammen unter Kontrolle bringen, bis die Feuerwehren St. Martin, Plöcking und Untermühl eintrafen.

Die Einsatzkräfte entfernten die Holzvertafelung und führten Nachlöscharbeiten durch. Anschließend wurde der betroffene Bereich mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Verletzt wurde niemand.