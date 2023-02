Loipen-Triumph: Mühlviertler Biathlet überraschte mit drei Goldmedaillen im Langlauf.

Eine der beachtenswertesten Sport-Sensationen der vergangenen Tage lieferte der Bad Leonfeldner Biathlet Rene Maureder bei den in Villach ausgetragenen Nachwuchs-Staatsmeisterschaften. Der junge Mühlviertler eroberte gleich drei österreichische Meistertitel. Den Beginn seines Triumphzugs legte Maureder am Donnerstag beim Skating-Sprint in die Loipe. Hier ließ er der Konkurrenz keine Chance und feierte einen überlegenen Sieg. Paul Peherstorfer kam bis in das Semifinale und wurde dort Achter.

Auch bei dem am Freitag ausgetragenen Rennen im klassischen Stil war Maureder nicht zu schlagen und gewann seinen zweiten Titel. Peherstorfer wurde in der sehr starken Jugendklasse guter Elfter. Die Spitzenläufer in dieser Klasse sind allerdings schon ein Jahr älter. Betrachtet man alleine den Geburtsjahrgang Peherstorfer, kam er immerhin als Vierter seines Jahrgangs in das Ziel.

Der rennfreie Samstag wurde zu einem Ausflug in das nahe gelegen Planica genutzt. Dort holte sich das Team als Zaungäste der Nordischen Weltmeisterschaft von den großen Vorbildern einen Schub Extra-Motivation.

Den Abschluss der heimischen Meisterschaft bildeten am Sonntag die Staffelrennen in der freien Technik. Hier gab es für Rene in der oberösterreichischen Dreier-Staffel gemeinsam mit den zwei Eidenberger Läufern Nicolas Höllwirth und Valentin Oberndorfer die dritte österreichische Meisterschafts-Goldmedaille. In der Jugendklasse belegte das OÖ-Team mit dem Bad Leonfeldner Biathleten Paul Peherstorfer den neunten Rang. Die grandiosen Leistungen der Bad Leonfeldner Biathleten zeigen, dass sie auch im Speziallanglauf zur nationalen Spitze gehören. Großen Anteil an diesen Erfolgen hat das sehr engagierte Trainerteam der nordischen Nachwuchssportler aus dem Mühlviertel.

