Krückl Bau verlängert Partnerschaft mit Schule

Jugendliche bereits in ihrer Pflichtschulzeit mit den Herausforderungen des Berufslebens vertraut zu machen: Dieses Ziel verfolgt eine Partnerschaft, die die Perger Krückl Bau GesmbH schon seit zehn Jahren mit der Polytechnischen Schule Perg betreibt. Nun wurde der Kooperationsvertrag verlängert: Geschäftsführer Andreas Haderer und Lehrlingscoach Günter Krichbaum stellten sich aus diesem Anlass mit modernen Akku-Handgeräten sowie einem Hochbau-Laser bei Schulleiterin Ludmilla Lumesberger und ihrem Team ein.

"Als regionale Baufirma und Top-Lehrbetrieb freut es uns, jedes Jahr Absolventen der PTS Perg als Lehrlinge in unserem Unternehmen willkommen zu heißen", sagt Haderer. Diese Kooperation habe bereits eine Vielzahl an Spitzenkräften in den Bereichen Hochbau, Betonbau sowie Holzbau-Zimmerei hervorgebracht. Bereits während ihrer Schulzeit können Interessenten in diese Berufe hineinschnuppern und dabei erleben, wie es am Bau so läuft.

Besonders engagierte Lehrlinge unterstützt Krückl zusätzlich zur Lehrlingsentschädigung mit Prämien in einer Höhe von bis zu 5500 Euro brutto, Mentoring-Programmen sowie weiteren attraktiven Lehrlingsaktivitäten. Die Absolvierung von Schnuppertagen ist jederzeit möglich.

Interessierte können sich entweder telefonisch unter 07262/52246-0 oder mittels E-Mail melden: bewerbung@krueckl.at

