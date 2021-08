Einbrecher machten Abstecher ins Mühlviertel - erwischt

Die Zusammenarbeit von Polizisten des Bezirkes Urfahr-Umgebung mit jenen der tschechischen Polizeibehörde Lipno in Südböhmen ergab jetzt die Klärung eines Baustelleneinbruches vom September 2019 in Bad Leonfelden. Zwei Baustellencontainer waren damals aufgebrochen und Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen worden. Die Sichtung von Videoaufzeichnungen und die Auswertung von DNA-Spuren brachten den Ermittlungserfolg. Ein 33-Jähriger und ein 40-Jähriger stehen demnach im Verdacht bei einer Einbruchstour in Tschechien auch einen Abstecher ins angrenzende Mühlviertel gemacht zu haben. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.