Bürgermeisterwechsel in Pregarten

29 Jahre, fünf Monate und zwölf Tage. So lange wird Anton Scheuwimmer (VP) im Amt gewesen sein, wenn der 63-Jährige am 30. September seine Arbeit als Bürgermeister von Pregarten beendet. Er ist damit längstdienender Bürgermeister in der Geschichte Pregartens. In den fast drei Jahrzehnten im Amt entwickelte sich Pregarten sowohl wirtschaftlich als auch bei der Einwohnerzahl rasant. Die Stadterhebung im Jahr 2003, das neue Schulzentrum oder die Errichtung des Kulturzentrums Bruckmühle sind gelten als Meilensteine in Scheuwimmers Amtszeit. Unerfüllt blieb seine Vision von der Zusammenführung mit den Nachbargemeinden Wartberg und Hagenberg zur Stadt „Aist“.

Die Nachfolge Scheuwimmers wird der Fritz Robeischl antreten. Zunächst als interimistischer Stadtchef, bis am 22. Oktober die Neuwahl eines Bürgermeisters im Gemeinderat vollzogen wird.