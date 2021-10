Bürgermeisterwahlen 2021 werden heute in Reichenau abgeschlossen

In Reichenau im Mühlkreis wird heute die letzte noch ausständige Bürgermeisterwahl in Oberösterreich ausgetragen. Peter Rechberger von der Liste „Miteinander in Reichenau“ steht dabei als einziger Kandidat auf dem Stimmzettel, nachdem Amtsinhaber Hermann Reingruber (VP) Anfang Oktober sein Antreten bei der Stichwahl zurückgezogen hatte.

Der 46-jährige Rechberger ist Spitzenkandidat der erst Anfang August formierten Bürgerliste, die sich als „bessere Alternative“ für Reichenau präsentierte. Die Gründung traf vor allem die Volkspartei hart, war doch Rechberger nicht nur 17 Jahre lang Ortsgruppenobmann des ÖAAB sondern von 2015 bis 2018 auch Fraktionsobmann der ÖVP im Gemeinderat. Der gelernte Rauchfangkehrer, der im Bauhof der Gemeinde Reichenau arbeitet, hatte im ersten Wahlgang 385 Stimmen (44,87 Prozent) auf sich vereinen können – um drei mehr als Amtsinhaber Reingruber (382 Stimmen, 44,52 Prozent).

Auch im Gemeinderat ist „Miteinander in Reichenau“ stark vertreten. Sie erreichte auf Anhieb 38,78 Prozent der Stimmen und stellt damit acht Mandate – gleich viele wie die Volkspartei, die bei der Wahl auf 39,12 Prozent kam – und dabei gegenüber 2015 (75,37 Prozent) nahezu halbiert wurde. Die SPÖ stellt in Reichenau zwei Gemeinderäte, die FPÖ einen. Die beiden Wahllokale in Reichenau schließen um 12 Uhr. Um als Bürgermeister gewählt zu werden, muss Rechberger zumindest 50 Prozent plus eine Stimme bekommen. Ansonsten müsste der neue Gemeinderat einen Bürgermeister bestimmen.