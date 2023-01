Besucherrekord bei St. Georgener Galanacht

Zu einem fixen Bestandteil des Kulturangebots in St. Georgen an der Gusen hat sich die GalaNacht 4222 etabliert. Bürgermeister Andreas Derntl durfte dazu am Samstagabend weit mehr als 1000 Besucher begrüßen – ein absoluter Rekord! Die Gäste genossen die festliche Stimmung auf drei Ebenen, denn der Abend bot viele Eindrücke – es war für jeden Gusto etwas dabei. Live Musik von „pt art orchester“ auf der Hauptbühne und „Saint George’n Burbon“ in der Pianobar sowie „Vier4George in der Weinbar sorgten für beste Unterhaltung, und man traf sich zum Anstoßen und Plaudern. Um 22:30 Uhr begeisterte die atemberaubende Rock´n`Roll Akrobatik von "Top SHOW"! Bis in die Morgenstunden wurde ausgelassen gefeiert und getanzt.

