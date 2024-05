Der Zwettler Brückenlauf feiert 20-Jahr-Jubiläum

Der Jubiläumslauf richtet sich an Teilnehmer aller Altersgruppen.

Gelaufen und gefeiert wird am kommenden Samstag, 18. Mai, rund um Zwettl. Denn der traditionsreiche Raml-Gastro-7-Brückenlauf erlebt heuer seine 20. Auflage. Für die veranstaltende SU Raika Zwettl ist das natürlich ein enormer Ansporn, alles daran zu setzen, um möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Altersgruppen auf der bewährten Rundstrecke im Ortszentrum zu versammeln. Dafür garantieren wird unter anderem auch die einzigartige Stimmung am und rund um den verkehrsfreien Zwettler Marktplatz. Abgesehen davon ist der Raml-Gastro-7-Brückenlauf längst ein gesellschaftlich relevantes Ereignis, das aus Zwettl nicht mehr wegzudenken ist.

Deshalb wird auch beim Jubiläumsevent am bewährten Konzept festgehalten: Es gibt wieder ein breites Angebot unterschiedlicher Betätigungsmöglichkeiten – angefangen beim klassischen Rundstreckenlauf über die 7,5-Kilometer-Distanz für alle Altersgruppen über den Staffellauf für Dreier-Teams bis zum spektakulären "Zwettlathon X-trem" Lauf (2,5 Kilometer) durch Wasser und Schlamm. Damit ist am Samstag alles dabei, was Kondition fordert und Spaß bereitet.

Anmeldung bis Donnerstag

Die Kinder- und Jugendläufe beginnen ab 15 Uhr. Um 17.30 Uhr wird der Hauptlauf gestartet, eine Stunde später folgt der "Zwettlathlon X-trem". Anmeldungen sind noch bis übermorgen, Donnerstag, 16 Uhr, möglich unter: www.su-zwettl.at/7-brueckenlauf

