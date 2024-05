Ab in die Sonne: Die 8 wichtigsten Fakten rund um den Sonnenschutz

Langsam, aber sicher: "Die Haut sollte langsam und auch bald genug an die intensivere Sonnenbestrahlung gewöhnt werden. Gerade die tieferen Schichten der Haut brauchen ein bis zwei Monate, um sich auf diese Veränderungen umzustellen", sagt Angelika Reitböck, Allgemeinmedizinerin und Dermatologin in Klaus sowie Leiterin des Vorsorgereferates in der Ärztekammer für Oberösterreich. Kurze Sonnenbäder seien deshalb zu bevorzugen.