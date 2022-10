Bad Kreuzens Crossläuferinnen sind Landesmeister

Dass mit ihnen heuer zu rechnen sein würde, haben die 19 Läuferinnen und Läufer der Sportmittelschule Bad Kreuzen heuer bereits bei den Cross-Country-Bezirksmeisterschaften bewiesen. Bei der Landesmeisterschaft vergangene Woche in Königswiesen stürmte das Mädchenteam der Unterstufe 2 (Jana Pils, Hannah Langeder, Pauline und Alexandra Steiner) auf der 1,8 km langen, anspruchsvollen Waldstrecke tatsächlich zum Sieg. Das Cross-Team setzte sich gegen 16 Sportschulen durch und qualifizierte sich für die in zwei Wochen stattfindende Bundesmeisterschaft im Cross-Country in Salzburg. Die Lauftalente Jana Pils, Hannah Langeder und Pauline Steiner erreichten außerdem in der Einzelwertung der Sportschülerinnen aus ganz Oberösterreich den dritten, vierten und siebten Platz.

Sehen lassen können sich aber auch die Ergebnisse der Burschen: Laurenz Trauner erreichte auf der 2,4-km-Distanz den 14. Platz bei den Sportschülern. Nico Altmann kam in der Kategorie U1 bei einer Streckenlänge von 1,8 km auf Rang 21. Beide Läufer traten gegen rund 90 Mitstreiter an.