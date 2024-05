Der Brucknerfrühling feiert 100 Jahre Brucknerbund Ansfelden

Am 11. Mai, 19.30 Uhr erklingt Anton Bruckners siebte Sinfonie in der Kammerversion für neun Instrumente von Hanns Eisler, Karl Stein und Erwin Rankl in der Pfarrkirche.

Dem Jubilar und seinem Geburtsort widmet sich zuvor um 18 Uhr ein "Bruckner-Salon" im Anton Bruckner Centrum mit Bratschist und Dirigent Peter Aigner – Obmann des Brucknerbundes Ansfelden – sowie Norbert Trawöger, künstlerischer Leiter der OÖ KulturEXPO Anton Bruckner 2024, und Exilmusikforscherin, Autorin und Pianistin Karin Wagner (Eintritt frei).

Eröffnet wird der Brucknerfrühling am 9. Mai, 9 Uhr, mit einem musikalisch umrahmten Gottesdienst in der Pfarrkirche Ansfelden, wo er am 12. Mai auch ausklingt: Der Anton Bruckner Kirchenchor, Sopranistin Gabriele Holzner und Organistin Maria Kürner unter der Leitung von Birgit Buck gestalten um 9 Uhr den Festgottesdienst.

In den Pfarrhof Ansfelden lädt am 10. Mai um 9.30 Uhr ein Workshop für Kinder mit Nicole Heibl und Lisa Quittner.

Info: Programm und alle Infos: brucknerbund-ansfelden.at

