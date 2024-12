"Lex Enzenkirchen": Land erleichtert Legalisierung von Schwarzbauten

Für die Betroffenen geht es um ihr Zuhause. 27 Bauten in der Gemeinde Enzenkirchen im Bezirk Schärding sollen konsenslos errichtet worden sein: Für einige Schwimmbäder, Gartenhütten, Garagen und sogar komplette Einfamilienhäuser fehlt die Baugenehmigung. Es ist aber nicht nur Enzenkirchen betroffen: Im Mai 2023 hatte der Landesrechnungshof insgesamt rund 100 Verdachtsfälle in 77 Gemeinden identifiziert.

In mehreren Fällen wurden bereits Abrissbescheide erlassen – gegen diese gehen manche Betroffenen rechtlich vor. Auch die Staatsanwaltschaft Ried interessiert sich für den Fall: Gegen zwei ehemalige Bürgermeister und einen Amtsleiter wird wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs ermittelt.

Einstimmiger Beschluss

Für einige Betroffene hat der Landtag gestern mit einem einstimmigen Beschluss einen Ausweg aus ihrer misslichen Lage geschaffen: Eine von Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner (FP) und Wirtschafts- und Raumordnungs-Landesrat Markus Achleitner initiierte Gesetzesnovelle gibt den betroffenen Eigentümern nun die Möglichkeit, "durch empfindliche Ausgleichszahlungen, nachträgliche Widmungsergänzungen zu erwirken", heißt es in einer Aussendung des Landes. Bedeutet im Klartext: Bauten, die teilweise im Grünland stehen, können legalisiert werden, wenn die Betroffenen eine Strafe zahlen.

Das neue Gesetz sei aber keineswegs eine "Generalamnestie für Schwarzbauten", sagt Haimbuchner. Jeder Fall, in dem eine Widmungsergänzung beantragt wird, werde genau geprüft. Diese Ergänzungen seien außerdem nur bei Bauten möglich, die einem Wohn- oder Gewerbezweck dienen. Für einen illegal errichteten Swimmingpool oder eine im Grünland stehende Gartenhütte, gibt es weiterhin keinen Weg in die Legalität. Landesrat Achleitner sieht in die Novelle "eine vernünftige Lösung im Sinne der Menschen".

Autor Philipp Hirsch Stv. Leiter Regionalressort Philipp Hirsch

