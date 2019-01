Auftakt zum Messejahr dreht sich ums Bauen und Sanieren

FREISTADT. Die Baumesse in Freistadt ist ab Freitag die Bühne des regionalen Bauhandwerks. Häuslbauer bekommen hier Infos aus erster Hand.

Die Freistädter Baumesse bietet Information von heimischen Firmen aus erster Hand. Bild: Pramhofer

Die regionale Quiz-Show, in der vergangene Woche die schlauste Gemeinde des Bezirks gesucht wurde, war kaum zu Ende – auf der Galerie in der Freistädter Messehalle wurde noch gefeiert –, da haben die Mitarbeiter der Messe Mühlviertel bereits die Bühne abgebaut, Teppiche zusammengerollt und die 2000 Sessel weggeräumt. Schließlich sollte gleich am nächsten Morgen in der Freistädter Messehalle mit dem Aufbau der Mühlviertler Baumesse begonnen werden. Diese Veranstaltung mit mehreren tausend Besuchern ist traditionell die erste Publikumsmesse des Jahres in Oberösterreich und bildet damit auch den Auftakt für die diesjährige Bausaison.

Programm in drei Hallen

Mehr als 120 Aussteller, vorwiegend aus dem Mühlviertel und dem Bezirk Freistadt, werden von Freitag bis Sonntag im Messezentrum ihre Palette an Qualitätsprodukten und innovativen Lösungen auf mehr als 5500 m² Ausstellungsfläche präsentieren. Die Besucher erhalten in der Messehalle, der angrenzenden Ausstellungshalle sowie in einem großen Zelt einen Überblick über die neuesten Techniken, Produkte und Systeme für die Bereiche Planen, Bauen und Umbauen, Wohnen und Einrichten, Sanieren, Heizen und Energiesparen sowie Gartenplanung und -gestaltung.

Zahlreiche Fachvorträge

Ein umfangreiches Vortragsprogramm rundet das Programm ab und liefert zusätzlich Tipps und Tricks für eine gelungene Planung und Durchführung beim Bauen, Sanieren und Renovieren mit Professionalisten. Ein traditioneller Fixpunkt ist auch heuer wieder der Zusammenschluss von neun Mühlviertler Handwerksbetrieben, die unter der Dachmarke "WOHNart" auf einer Fläche von mehr als 300 Quadratmetern ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren.

Gewinnspiele am OÖN-Stand

Auf jeden Fall einen Besuch wert ist der Stand der OÖNachrichten in der Halle 3 (Messestand 320). Wer sich die Zeit nimmt, eine Gewinnkarte auszufüllen, kann eines von zehn Wellness-Wochenenden im Chalet-Dorf "INNs Holz" im Böhmerwald für je zwei Personen gewinnen. Familien erwartet beim KinderNachrichten-Wintergewinnspiel als Hauptpreis einer von zwei Familien-Winterurlauben in St. Johann. Darüber hinaus gibt es jede Menge Sofortpreise und natürlich eine aktuelle Ausgabe der OÖNachrichten.

Die Baumesse ist von Freitag bis Sonntag täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt (Tageskarte) kostet 4,90 Euro, ermäßigte Karten für Jugendliche, Präsenzdiener und beeinträchtigte Personen gibt es um 3,90 Euro. Parkplätze stehen neben dem Messegelände gratis zur Verfügung.

Natürlich gibt es rund um die Messe in Freistadt auch ein kulinarisches Angebot. (polzer)

Mühlviertler Baumesse, 1.-3. Februar, Messehalle Freistadt, www.baumesse.co.at

