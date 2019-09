Antrag im Parlament für verpflichtende Erdkabel

MÜHLVIERTEL. Schützenhilfe bekommen die Mühlviertler Erdkabel-Befürworter von Seiten der Neos. Spitzenkandidatin Karin Doppelbauer bringt heute im Nationalrat einen Initiativantrag ein. Dem zufolge sollen mehr 110-kV-Stromleitungen als Erdkabel ausgeführt werden. Im Mühlviertel plant man, wie berichtet, eine Freileitung aufgrund geringerer Kosten und einer besseren technischen Umsetzbarkeit. „Energiesicherheit ist ein wichtiges Anliegen“, sagt Nationalratsabgeordnete Karin Doppelbauer, Neos-Spitzenkandidatin in Oberösterreich für die Nationalratswahl.

Erdleitungen würden zwar mitunter Mehrkosten insbesondere bei der Errichtung verursachen, genau dies sei aber beispielsweise bei der geplanten Leitung im Mühlviertel nicht der Fall, glaubt Doppelbauer.

„Wir finden es unfair, dass ein so massiver Eingriff in die Landschaft und Lebensqualität der Betroffenen umgesetzt werden soll, obwohl es längst bessere Lösungen gibt. Wir bringen daher am Donnerstag im Parlament einen Gesetzesvorschlag ein, wonach 110-kV-Leitungen nur mehr dann als Freileitungen gebaut werden dürfen, wenn die entsprechende Erdleitung um das 2,5-Fache teurer wäre“, erklärt Doppelbauer. „Davon sind wir im Mühlviertel weit entfernt. Es ist sogar fraglich, ob die Erdleitung in Errichtung und Betrieb überhaupt teurer wäre. Entsprechende Gutachten sprechen von annähernd gleichen Kosten“, so Doppelbauer.

Studie neu prüfen

Im Bundesland Salzburg seien laut Doppelbauer Erdleitungen für 110 kV bereits gesetzlicher Standard. Bis zu einem gewissen Mehrkostenfaktor müssen auch in Deutschland 110-kV-Leitungen in die Erde gelegt werden. Kritik übt Doppelbauer auch an den von Land und Netzbetreiber präsentierten Studien. Sie beruft sich auf nicht näher beschriebene Experten. „Wir glauben, dass die Wirtschaftlichkeitsstudie nicht auf den aktuellen wissenschaftlichen Standards basiert. Man muss sich auch im Land endlich mit der privat finanzierten Studie von dem Kabelexperten Brakelmann auseinandersetzen“, sagt die Neos-Kandidatin. (fell)